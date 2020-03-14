Личное: Плохая привычка Алёны Апиной

14.03.2020, 11:14, Разное

Последняя электричка, в которой сидел бухгалтер, способный возбудиться от прелестей Апиной, отошла от станции сексуальности Алёны ещё лет двадцать назад.

Сама Апина, понятное дело, осталась лузгать семечки на перроне.



Фотошоп. Фото: Соцсети

По официальным данным исполнительнице из 90-х сейчас как и бабе Яге Рудковской 55 лет. Выглядят примерно одинаково — то есть, отвратительно.

И если Светка Бондарчук выжимает из себя обнажёнку по делу, чтобы всем доказать, что альфонс любит её не за деньги, то почему раздевается Алёна Апина, мне непонятно.

Может, это привычка?

Нет, ну серьёзно, лет 25-30 назад Алёнка приехала из Саратова и попала почти голой в группу Комбинация.

Петь девки не умели, да и не нужно им было уметь! Не голосом они брали, а просто ртом.

Расчёт продюсеров группы женщин с низкой социальной ответственностью сводился к простенькой схеме: показать девочек голышом на ТВ, затем отправить на корпоратив в Новый Уренгой, где пьяные нефтяники смотрели осоловелыми глазками на «столичных» исполнительниц и выбирали, с кем пойдут в номера.

Нет, ну а чо? Рабочая тема для тех лет.



Реальность. Фото: Соцсети

Но годы идут, а любой товар имеет срок годности. Это Монсеррат Кабалье можно слушать в любом состоянии тела, ну а девочек из Комбинации, как только они окончательно утратили свежесть, списали и отправили на покой.

Попытка выдавить из себя сексуальность в 55 лет — это диагноз. Возможно, не эксгибиционизм, как у Бондарчук, а просто неадекватность. Зафотошопить себя до неузнаваемости, чтобы… А действительно, чтобы — зачем?

Неужели, кто-то может подумать, что Апиной можно вдуть?