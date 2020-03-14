 

Эксперты назвали не рекомендованные для заморозки и длительного хранения в холодильнике продукты

14.03.2020, 11:07, Разное

Многие люди имеют дома морозильные камеры, в которых замораживают практически любые продукты. Однако, как утверждают эксперты в области медицины и здоровья, далеко не всё можно долго хранить в холодильнике и подвергать заморозке.
В первую очередь специалисты не рекомендуют держать в камере овощи и фрукты, имеющие в составе большое количество воды. Такие продукты в итоге потеряют форму и часть вкусовых качеств, поэтому их лучше держать в холодильнике при более «щадящей» температуре. Также, к примеру, цукини или огурцы можно пюрировать, а уже получившуюся массу замораживать.

Изменится после заморозки консистенция «молочки» – сыров, творога, майонеза, йогурта. Эту продукцию можно хранить в морозильной камере, если она будет использоваться через некоторое время, но всё же желательно избегать данного процесса.

Подвергшийся заморозке свежий картофель становится мягким, а яичные желтки и белки медленно гниют, портясь на клеточном уровне. Такие продукты как колбаса, рубленое или приготовленное на гриле мясо, рыба жирных сортов не запрещается замораживать, однако на непродолжительное время. К тому же после разморозки в них могут быстрее размножаться бактерии, если изначально пища была не слишком свежей.



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