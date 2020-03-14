Юлия Барановская отправилась с детьми на озеро Байкал

14.03.2020, 11:07, Разное

Многие российские звезды решили в марте отдохнуть, взяв короткий отпуск. Предпочтения у всех разные: кто-то отправился в далекие страны, некоторые выбрали маршруты на родине, а телеведущая Юлия Барановская уехала с детьми отдыхать на озеро Байкал.

Пандемия коронавируса существенно изменила планы Светланы Ивановой, которая не решилась поехать с детьми в Израиль. А Ольга Бузова и Давид Манукян отменили поездку в город влюбленных Париж, так как двухнедельный карантин после пребывания во Франции нарушает плотный график певицы.

Такая необходимость не остановила веселую компанию друзей, празднующих день рождения Ксении Бородиной во французских Альпах. В знаменитом Куршевеле отдыхают вместе с именинницей и её мужем Ольга Орлова c любимым мужчиной, Дарья Пынзырь с супругом. Торжественное застолье удалось совместить с катанием на горнолыжном курорте.

Лера Кудрявцева и Нюша выбрали для отдыха теплый регион, отправившись в жаркий Дубай. Если Кудрявцева с мамой заняты только развлечениями, то Нюша с супругом совмещают приятное с полезным — они приехали на фестиваль в ОАЭ. Развлекательно-познавательную поездку в Санкт-Петербург предприняли Влад Топалов и Регина Тодоренко с непременным посещением Эрмитажа.

Супругам Стриженовым удалось найти температуру +20 в Крыму, а телеведущая Юлия Барановская с детьми отправилась в ледовую сказку с минусовой температурой на озере Байкал. Они еще не уехали, но уже планируют приехать сюда снова.