 

Юлия Барановская отправилась с детьми на озеро Байкал

14.03.2020, 11:07, Разное

Многие российские звезды решили в марте отдохнуть, взяв короткий отпуск. Предпочтения у всех разные: кто-то отправился в далекие страны, некоторые выбрали маршруты на родине, а телеведущая Юлия Барановская уехала с детьми отдыхать на озеро Байкал.
Пандемия коронавируса существенно изменила планы Светланы Ивановой, которая не решилась поехать с детьми в Израиль. А Ольга Бузова и Давид Манукян отменили поездку в город влюбленных Париж, так как двухнедельный карантин после пребывания во Франции нарушает плотный график певицы.

Такая необходимость не остановила веселую компанию друзей, празднующих день рождения Ксении Бородиной во французских Альпах. В знаменитом Куршевеле отдыхают вместе с именинницей и её мужем Ольга Орлова c любимым мужчиной, Дарья Пынзырь с супругом. Торжественное застолье удалось совместить с катанием на горнолыжном курорте.

Лера Кудрявцева и Нюша выбрали для отдыха теплый регион, отправившись в жаркий Дубай. Если Кудрявцева с мамой заняты только развлечениями, то Нюша с супругом совмещают приятное с полезным — они приехали на фестиваль в ОАЭ. Развлекательно-познавательную поездку в Санкт-Петербург предприняли Влад Топалов и Регина Тодоренко с непременным посещением Эрмитажа.

Супругам Стриженовым удалось найти температуру +20 в Крыму, а телеведущая Юлия Барановская с детьми отправилась в ледовую сказку с минусовой температурой на озере Байкал. Они еще не уехали, но уже планируют приехать сюда снова.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Советский разведчик рассказал о встрече поляками Красной армии в 1945 году

03.01 / «Всевидящее око»: Компания Aston Martin разрабатывает новую систему камер заднего вида

05.03 / Мнение: Парад старперов

24.01 / Мнение: “Не допустить заморозки конфликта”

22.02 / В Redmi считают бессмысленным покупать смартфоны с 4G дороже $285

29.01 / Удивительная прижизненная и посмертная история грабителя-неудачника Элмера Маккерди

05.01 / Доктор Мясников назвал 5 популярных в России бесполезных народных методов лечения

06.03 / Это победа: в России выздоровел первый зараженный коронавирусом

12.01 / Мнение: Промежуточный итог

03.02 / Мнение: Побережье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика