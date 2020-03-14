 

ES – из-за коронавируса закрывают Disneyland в Париже и США

14.03.2020, 11:06, Новости дня

В компании Disney объявили, что из-за вспышки коронавируса на две недели закрываются тематические парки на территории США и Франции, пишет Evening Standard. Эксперты туристической отрасли отмечают, что Disney очень редко закрывает свои площадки, так что это явно было сложное решение.


Reuters

Disney  закрывает свои тематические парки во Флориде и Париже, а также главную площадку в Лос-Анджелесе из-за коронавируса, пишет Evening Standard. Причём закрыты они будут до конца месяца.  Прекращают навигацию и круизные корабли, принадлежащие компании.  Однако отели, магазины и рестораны пока открыты до следующих указаний.

В компании обещают оплатить вынужденный отпуск сотрудникам, а тем, кто может работать из дома, сказали так и сделать. Это относится, в частности, к сотрудникам Walt Disney Studio, Walt Disney Television и ESPN.

В Disney заверили, что будут работать с теми гостями, кто желает изменить или отменить посещение парков, а также возместят деньги забронировавшим отель.

В сфере туризма отмечают, что Disney редко закрывает парки, и это, по-видимому, было непростое решение. Но из-за коронавируса отмен и переносов в сферах туризма, кинематографии и торжеств становится всё больше. Во многих странах ещё и закрывают школы и запрещают массовые собрания, напоминает автор статьи в Evening Standard. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов

10.03 / Новак назвал сроки восстановления цен на нефть

30.01 / “Лучший чат-бот в мире” впитал 341 ГБ диалогов из соцсетей

25.02 / Новый Ford Mustang Mach-E сошёл с конвейера

05.02 / Случайно запустивших ракету военных обязали возместить более 31 млн рублей

12.02 / Главного саентолога Петербурга отдали под суд

29.12 / Мнения: Обман, мятеж и убийство – это не славный подвиг

28.12 / Не рекомендую власти применять силу против людей, которые собираются на Лукьяновке. Вы сами создали себе эти хлопоты

04.01 / Модель арестована в Москве по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова

29.12 / Ростелеком опроверг слухи об утечке данных пользователей портала госуслуг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика