Мнение: Китайская специфика борьбы с коронавирусом

14.03.2020, 11:00, Разное

КИТАЙСКАЯ СПЕЦИФИКА В ОБЩЕНАРОДНОЙ ВОЙНЕ С COVID-19

Под командованием Си Цзиньпина 25 января была создана руководящая группа ЦК КПК по борьбе с эпидемией COVID-19, которую возглавил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Спустя два дня, 27 января, вице-премьер Госсовета Сунь Чуньлань была направлена для наблюдения за работой на месте в провинцию Хубэй, где она с тех пор и находится. В феврале произошли кадровые перестановки в партийном руководстве провинции Хубэй и города Ухань на фоне серьезных проблем, выявленных при изучении первоначального реагирования.

Но, по существу, Си Цзиньпин руководит именно общенародной войной против эпидемии. По большому счету, эта война ведется народом и за народ, что отвечает основополагающей ценности КПК и ее 90 млн членов.

Ведущий американский ученый-китаист Роберт Лоуренс Кун, являющийся председателем Фонда Куна, заявил, что мобилизация общества в Китае стала беспрецедентным случаем в истории всемирного здравоохранения.

Си Цзиньпин распорядился использовать ресурсы всей страны, чтобы объединить силы для борьбы с проблемой, что показывает преимущества китайской социалистической системы.

Около 42,6 тыс медиков было направлено в провинцию Хубэй из всех уголков страны. В эпицентр эпидемии съехались ученые и ведущие эксперты в вопросах респираторных заболеваний и инфекционных болезней, а также десятая часть всех китайских специалистов в области интенсивной терапии. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

В городе Ухань было выделено 86 специализированных больниц для лечения пациентов с COVID-19; всего за две недели “с нуля” были построены две новые больницы; 16 выставочных залов и спортивных сооружений были переоборудованы в импровизированные госпитали, всего за месяц предоставив 60 тыс больничных коек для пациентов с COVID-19.

За пределами наиболее пострадавшего района было активизировано производство предметов медицинского назначения и открыты “зеленые коридоры” для обеспечения своевременных поставок товаров.

В кратчайшие сроки все товары, начиная с хирургических масок и кончая современными системами жизнеобеспечения, были потоком направлены на передовую борьбы с эпидемией, в том числе по меньшей мере 67 наборов аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации /ЭКМО/ и 17 тыс легочных вентиляторов, свидетельствуют обнародованные в начале марта данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

Вспоминая свой опыт работы в руководящей группе экспертов ВОЗ во время девятидневной совместной с китайскими специалистами миссии по изучению COVID-19 в Китае, канадский эпидемиолог Брюс Эйлворд высоко оценил готовность китайских медицинских учреждений.

“Если б у меня было диагностировано заболевание COVID-19, я бы предпочел лечиться в Китае”, – сказал он, добавив: “Они знают и заботятся о сохранении жизни людей, и они успешно это делают”.

По данным совместной группы экспертов Китая и ВОЗ, смертность среди пациентов с COVID-19 в Китае оценивалась на уровне 3-4 проц и только 0,7 проц, не считая город Ухань.

Университеты, исследовательские центры и предприятия объединили усилия, чтобы улучшать качество диагностики, вакцин и лекарственных препаратов. Последние наборы для проведения экспресс-тестов показывают результаты через 15 минут, беря на анализ всего одну каплю крови. Правительство ясно дало понять: как только случай заражения подтвержден, пациентам не стоит беспокоиться в расходах, поскольку им будет предоставлено бесплатное лечение.

По всей стране были приняты целенаправленные меры профилактики и противоэпидемического контроля с целью пресечения эпидемии. В некоторых городах было инициировано создание целых сетей управления и патрулирования районов для быстрого выявления и изоляции пациентов с предполагаемыми случаями заражения, а также контактировавших с ними лиц.

В огромной стране с 1,4-миллиардным населением люди действовали организованно: они следовали советам правительства и изолировали себя в домах в течение нескольких недель подряд.

Совместная группа экспертов Китая и ВОЗ заявила, что данный подход с участием всех правительственных структур и всего общества предотвратил или по крайней мере отсрочил возникновение сотен тысяч случаев заражения COVID-19 в стране.

Под командованием Си Цзиньпина постоянным лейтмотивом противоэпидемической борьбы стало “люди превыше всего”.

Он подчеркивал важность рассматривать жизнь и здоровье народа в качестве высшего приоритета и необходимость ставить интересы людей превыше всего.

Сегодня Си Цзиньпин заявил, что все меры по профилактике и контролю за эпидемией, принятые ЦК КПК, уделяли первостепенное значение предотвращению заражения еще большего числа людей и спасению жизней большего количества пациентов.

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