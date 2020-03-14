 

Художница Айдан Салахова рассказала о жизни в карантинном боксе в Москве

14.03.2020, 10:59, Новости дня

Художница Айдан Салахова, оказавшаяся в карантине после прибытия из Италии, рассказала об условиях в карантинном боксе.

Салахова рассказала, что «когда мы приземлились, всем выдавали уведомления, что мы должны сидеть на домашнем карантине», передает РЕН ТВ.

«Я сидела дома полтора дня. И вечером вчера (12 марта) пришло сначала сообщение от московской службы, что «на вашем рейсе обнаружены больные коронавирусом». И через 15 минут позвонили в дверь. Пришла бригада скорой помощи, все в этих скафандрах. Я подумала, что они будут просто анализы брать. Но они сказали: «К сожалению, мы должны забрать вас на карантин», – говорит художница.

Ее привезли в больницу в Царицыно. В клинике находятся люди без признаков коронавирусной инфекции. У Салаховой отдельная палата с балконом и ванной.

Художница довольна условиями пребывания в больнице: персонал «заботливый», она рисует и даже успевает заниматься физическими упражнениями. Ее должны выписать 25 марта.

Она отметила в записи в Facebook, что ей поступает много звонков поддержки, берут интервью. Салахова добавила, что не ощущает одиночества и хорошо себя чувствует.

Айдан Салахова – советский и российский живописец, скульптор, галерист и общественный деятель, педагог, профессор. Академик РАХ (2007; член-корреспондент 2002). Член Союза художников СССР с 1988 года.

По данным на пятницу, 13 марта, общее число жертв инфекции в Италии  составило 1 тыс. 266. Всего в стране было зафиксировано более 17,6 тыс. случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших.

Газета ВЗГЛЯД писала, что итальянцы находят в трагедии повод для оптимизма.



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