«Если следствие политики — война, то долой такую политику!»

14.03.2020, 10:54, Разное

Обращение Михаила Горбачева к мировым лидерам.

Прошло всего два месяца с начала 2020 года, а мир уже дважды оказывался на грани столкновения с участием великих держав. Это были самые настоящие военные действия — в Иране, Ираке, Сирии. Затем участники вроде бы одумались, отошли от грани… Что это? Это старая политика «балансирования на грани войны». Опасная, авантюристическая политика.

Все чаще слышны голоса о приемлемости войны, приемлемости применения силы. Снова поют хвалу ядерному оружию. «В воздухе пахнет войной».

Запад винит во всем Россию, а РФ — Запад. США выходят из договоров об ограничении вооружений. Военные самолеты летают все ближе к чужим границам, корабли опасно сближаются, ракетами несколько раз сбивали гражданские самолеты.

Ради власти ястребы готовы на всё. Есть поговорка: «война все спишет». Она вредна и опасна.

Есть и другое выражение: «Война — это продолжение политики другими средствами». Клаузевиц сильно удивился бы, узнав, как в ХХI веке прикрываются его словами.

Если следствие политики — война, то долой такую политику!

Сейчас в мире должно звучать другое, главное слово: одуматься.

Остановиться! Остановка любых действий, которые приближают катастрофу, — вот что ответственные политики должны предложить народам.

Это особенно важно сейчас, когда мир столкнулся с общей, опаснейшей угрозой — пандемией коронавируса. Мы еще раз убедились, как хрупок глобальный мир, как велика угроза сползания к хаосу. Мы должны противопоставить ему разум, солидарность, совместные действия.

Особенно велика ответственность великих держав. Очень жаль, что лидеры США и Великобритании отвергли предложение Владимира Путина приехать в Москву в связи с 75-летием Победы. Отвергли шанс обсудить вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН нынешнюю тревожную обстановку, подтвердить тезис о недопустимости ядерной войны.

И все же я продолжаю надеяться, что ответственность возьмет верх над авантюризмом, разум — над хаосом.

Михаил Горбачев

первый президент СССР