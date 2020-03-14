Супруга Джигана Оксана Самойлова впервые прокомментировала ситуацию в их семье

14.03.2020, 10:45, Разное

Драма, развернувшаяся в семье Дениса Устименко-Вайнштейна (настоящее имя рэпера Джигана) и его супруги Оксаны Самойловой, началась в прошлые выходные. Сначала артист шокировал общественность странными роликами – в неадекватном состоянии артист снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. По слухам, туда его определила супруга, после того как в состоянии наркотического опьянения он напал на нее и детей.

Я не хочу просыпаться в этот мир, – написала Оксана в соцсетях, породив еще больше домыслов. По одной из версий, причиной ссоры между влюбленными, которые меньше месяца назад стали родителями в четвертый раз, стала измена Джигана. В Сети появился ролик, на котором мужчина, очень похожий на музыканта, развлекается в компании неизвестной девушки. Ситуацию накалила перепалка Джигана с другим рэпером – Гуфом. Денис назвал его наркоманом, на что тот поспешил заверить всех зрителей эфира, что часто встречается с Джиганом в стриптиз-клубе.

Скандал рос как снежный ком. Все это время Оксана Самойлова хранила молчание, а Джиган вымаливал у супруги прощение, посвящая ей трогательные посты.

Я люблю тебя, родная, и буду любить вечно! Ты спасла мою жизнь! Кто спасет одну жизнь, тот спасет весь мир, –

написал он в Instagram.

На днях в СМИ появилась информация, что после выходок супруга Оксана Самойлова решила подать на развод и хочет лишить музыканта родительских прав. Несколько минут назад она впервые прокомментировала эти слухи.

Даже не знаю, с чего начать. Я бы просто промолчала, но, учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверно, какие-то комментарии мне всe-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания, – написала Оксана под снимком с маленьким сыном.

Напомним, Джиган и Оксана Самойлова поженились в 2012 году. Помимо новорожденного сына у пары подрастают три дочери: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя.