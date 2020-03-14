 

Apple из-за пандемии коронавируса проведёт конференцию WWDC-2020 в онлайн-формате

14.03.2020, 10:30, Разное

Пандемия коронавируса в мире поставила под угрозу срыва многие мероприятия, в том числе и WWDC-2020. В этом году в связи со сложившейся ситуацией американский технологический гигант Apple решил провести конференцию в онлайн-формате, чего ранее никогда не происходило.
Изначально планировалось проведение WWDC-2020 в июне текущего года в Калифорнии, однако увеличивающееся число инфицированных и угроза заражения коронавирусом внесла некоторые коррективы. Компания Apple приняла решение не переносить и не отменять ежегодную конференцию для разработчиков, а провести её в формате онлайн. Таким образом, все желающие получат возможность посмотреть презентации новинок «яблочного» гиганта, виртуально принять участие во встречах с инженерами и в обучении.

В рамках онлайн-конференции WWDC-2020 компания Apple предоставит разработчикам возможность ознакомиться с грядущими моделями iPad, «умных» часов, смарт-телевизоров и инновационной версией iOS. Точная дата проведения мероприятия пока не сообщается, известно лишь, что оно пройдёт в июне этого года в Купертино.



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