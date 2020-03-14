Sennheiser презентовала конкурента наушников Apple AirPods

14.03.2020, 10:30, Разное

Компания Sennheiser анонсировала наушники Momentum True Wireless 2, которые должны стать основным конкурентом для AirPods от Apple. Устройство будет продаваться в белом и черном вариантах.

В комплекте Momentum True Wireless 2 будут идти сами наушники, специальный кейс для зарядки, шнур для подключения к адаптеру и дополнительный силиконовый чехол. Основой для устройства стали 7-миллиметровые излучатели. Трехдрайверная конструкция наушников позволяет пользователю регулировать баланс частот в максимальном спектре. При помощи амбушюр разного размера можно отрегулировать погружение устройства в ухо и изоляцию от внешних шумов.

Беспроводная связь с источником сигнала в наушниках осуществляется по стандарту Bluetooth 5.1. За автономность устройства отвечает аккумулятор, рассчитанный на 28 часов прослушивания музыки. Еще одной особенностью новинки является система шумоподавления Active Noise Cancellation. Также в устройстве есть режим Transparent Hearing, который активирует микрофон на наушниках, из-за чего пользователи слышат звуки окружающей среды.

Стоимость прибора будет составлять 300 долларов. Примерно в таком же ценовом диапазоне находится самая последняя версия AirPods.