Названа дата первого совместного российско-турецкого патрулирования в Идлибе

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14.03.2020, 10:28, Новости дня

Переговоры РФ и Турции в Анкаре позволят реализовать все договоренности по идлибской зоне деэскалации, первое совместное российского-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе состоится 15 марта, информирует Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что состоявшиеся в Анкаре переговоры прошли в конструктивном ключе и «их результаты позволят реализовать все договоренности по идлибской зоне деэскалации, достигнутые между президентами РФ и Турции 5 марта в Москве», передает ТАСС.

«В частности, завтра,15 марта, состоится первое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4», – подчеркнули в военном ведомстве.

В четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российские и турецкие военные специалисты на переговорах в Анкаре по сирийскому Идлибу в значительной степени достигли консенсуса.

В МИД РФ заявляли, что в Идлибе в целом соблюдается режим прекращения огня.



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