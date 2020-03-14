 

Во время Ралли Мексики у финского гонщика полностью сгорела машина

14.03.2020, 10:18, Новости дня

На третьем этапе чемпионата мира по ралли в Мексики у финского гонщика команды M-Sport Эсапекки Лаппи полностью сгорел автомобиль. Эпизод произошел на восьмом спецучастке.

Во время заезда у Лаппи загорелась задняя часть его Ford Fiesta. Штурман первым покинул автомобиль, а Эсапекки отъехал на безопасное расстояние от зрителей и отбежал от машины. Автомобиль спасти не удалось, экипаж не пострадал.

"Я не осознавал, насколько велик пожар, пока был за рулем. К счастью у нас все хорошо", – приводит слова Лаппи пресс-служба WRC.

Инцидент привел к отмене спецучастка. Лидирует в гонке француз Себастьян Ожье, Лаппи шел четвертым, но выбыл из борьбы.



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