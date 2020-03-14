 

Анастасию Волочкову раскритиковали подписчики за видео с сухим льдом

14.03.2020, 10:02, Разное

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram опубликовала новое видео, снятое в одном из столичных ресторанов. «Изюминкой» ролика является подача блюда, окутанного парами сухого льда и именно за это танцовщицу раскритиковали подписчики, напомнив о недавней трагедии в сауне.
В обнародованном в соцсети видео Анастасия Волочкова демонстрирует праздник, устроенный без повода, «просто для настроения». В ресторане компания, в которой находилась и балерина, заказала блюдо с оригинальной подачей. Сначала весь стол был окутан клубящимися парами сухого льда, а только затем «из тумана» постепенно появляется заказ. Снимающая процесс Волочкова комментировала всё действо, признавалась в любви, вероятно, своему таинственному возлюбленному и при этом не закрыла комментарии к посту, где поделилась с подписчиками роликом.

Большинство фолловеров под видео возмущены «очередными играми с сухим льдом», вспоминая произошедшее на дне рождения блогера Диденко, где погибло трое людей. Поклонники балерины считают, что и сам ролик, и предоставленная возможность его комментировать – это просто попытка Анастасии Волочковой «поймать хайп на актуальной теме», что выглядит «цинично и некрасиво» со стороны публичного человека.



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