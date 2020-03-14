 

На Закарпатье за неделю 10 детей госпитализировали с менингитом, среди них – ребенок до года

14.03.2020, 10:01, Новости дня

На Закарпатье за неделю 10 детей госпитализировали с диагнозом менингококковая инфекция. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

“Из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областную клиническую инфекционную больницу в период с 3 по 11 марта в состоянии средней степени тяжести госпитализировано с диагнозом менингококковая инфекция 10 детей (2010 – 2019 рождения) из них шесть учеников Корытнянской ООШ”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что комплекс противоэпидемических мероприятий проводится.

В комментарии изданию “Про Захід” 11 марта заведующий детским отделением больницы Марьян Мальчицкий сообщил, что среди госпитализированных есть ребенок до года. 

“У детей разные стадии заболевания, в зависимости от их поступления, поэтому надеемся, что некоторые из них будут выписаны из больницы до конца недели”, – отметил Мальчицкий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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