В Китае за сутки коронавирусом заразились 11 человек, в других странах – 7488

14.03.2020, 10:01, Новости дня

По состоянию на начало суток 14 марта в Китае от коронавируса умерли 13 человек, все они – в провинции Хубэй. Об этом сообщает Нацинальный комитет КНР по здравоохранению.

За сутки выявлено 11 новых случаев заражения, 1430 человек вылечились и были выписаны из больниц.

Всего с момента вспышки общее число заболевших составило 80 824. Излечились от болезни 65 541 человек, умерли – 3189.

В Гонконге, Макао и на Тайване зарегистрировано 197 случаев заболевания, из них пять – с летальным исходом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая по состоянию на 13 марта коронавирусом заразились 51 767 человек в 122 странах мира (7488 – за последние сутки). 1775 человек погибли, из них 335 – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще одна 65-летняя гражданка Украины умерла от коронавируса в Италии, где жила и работала.