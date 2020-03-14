В Москве разрешили не ходить в школу из-за коронавируса
14.03.2020, 10:00, Новости дня
Решать, продолжает ли ребенок ходить на учебу или остается дома, будут родители.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, вводящий дополнительные меры борьбы с коронавирусной инфекцией. В качестве одной из мер с 16 марта вводится свободное посещение школ.
«Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее», — заявил Собянин.
Занятия в школах будут продолжаться, пояснил мэр. Режим свободного посещения будет действовать до особого распоряжения.
Кроме того, в указе названы новые меры для профилактики распространения инфекции:
- обязательный режим самоизоляции на дому распространяется на людей, которые живут с вернувшимися из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу;
- работодатель обязан не допускать на рабочее место сотрудников, которым положен режим самоизоляции;
- коронавирус официально признается обстоятельством непреодолимой силы.
Как пояснил Собянин, признание COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы «упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств».
В Москве к 13 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у 24 человек. Всего в России заболели 45 человек, восемь из них выздоровели.
10 марта Собянин запретил проводить все массовые мероприятия в столице с количеством человек более 5000. Те же меры спустя несколько дней приняли в Подмосковье. В Санкт-Петербурге также с 16 марта по 30 апреля запретили любые массовые мероприятия с участием более 1000 человек.
Вместо с тем во Франции с 16 марта закроются все образовательные учреждения.
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