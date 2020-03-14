Совфед утвердил решения всех регионов РФ о поддержке поправок в Конституцию

14.03.2020, 9:59, Новости дня

Совет Федерации принял на внеочередном пленарном заседании постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции, утвердив положительные заключения на документ всех 85 российских регионов.

За это решение проголосовали 164 сенатора, против был один, воздержавшихся не было, передает ТАСС.

Закон о поправке к Основному закону «рассмотрен и одобрен законодательными (представительными) органами государственной власти 85 субъектов России», – отмечается в постановлении Совета Федерации.

В нем также говорится, что документ направляется президенту и в региональные парламенты. Постановление вступает в силу в субботу, 14 марта.

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию.

Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. В пятницу Совфед получил отзывы всех 85 региональных парламентов о внесении изменений в Конституцию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.