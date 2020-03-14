Мнение: Волки такого размера бывают – но это оборотни

14.03.2020, 9:54, Разное

Говорят, этот волк на фото с “России 24” наводил “ужас” на жителей целой деревни. Сам же в этой деревне и жил… днем. Можете смеяться, только есть конкретные детали, как его убили. Охотник застрелил волка на фото не где-то, а у деревенского кладбища. Зверь двигался вдоль надгробий, словно что-то высматривал на могильных камнях, а потом стал подбираться к людным местам деревни. В одиночку. Стаи с ним не было. Он шел один. Это рассказал убивший его человек.

Сначала по “России 24” показали в новостях о Башкорстане волка, который больше двухметрового охотника, потом британская The Times написала, что в России – нашествие гигантских волков. Но он такой был один. И вот вспомнилась мне старенькая бабушка, которая жила не так далеко от Москвы – 600 километров, и говорила, что такого размера бывают только оборотни. На фото – один из них. Кстати, бабуля очень звала меня – пострелять волков, у нее и ружье было, по ее словам. Волки сначала корову загрызли. Потом собаку убили. Потом и саму бабушку скушали. А я так и не приехал. Бабушка была не моя. Подруги. И было это в 90-е. Тогда охотохозяйства развалились, и никто не отстреливал волков. И развелось их немерено. Дети этой бабушки вместе с внучкой давно переехали в город, сначала в Подольск, потом – в Москву, а она так и жила в глухой и почти заброшенной деревне.

И вот про волков у бабули историй было множество.

Рассказала, что при СССР, когда деревня еще цвела, стаю вдруг стал вести огромный волчище. Такой же, как на этом фото. И набегами волки разоряли местный колхоз. Председатель колхоза волков не давал стрелять ни в какую. Говорил, они ему – братья.

А когда самовольно пошли на охоту мужики, загнали вожака стаи на флажки и пристрелили, председатель колхоза в тот же день и исчез.

– Вот и думай, – говорит бабка, – кто он такой был.

– Председатель колхоза?! – я смеюсь, помню.

– Точно! – и крючковатый палец, пораженный артритом, в меня тычет. – Поедешь волков стрелять? Они мою собаку загрызли.

Как она, думал тогда, одна в полузаброшенной деревне живет?! Теперь еще и без собаки.

Мне, коренному москвичу, тогда все эти истории казались дикими байками деревенских дикарей. А потом через пару месяцев девушка говорит, что бабушка ее вышла воды набрать к колодцу, а на нее и напали сзади… Слопали, в общем. И девушка поехала с родителями на похороны в село.

Этого “оборотня” в Башкирии завалили. А до этого стая во главе с этим вожаком порвала в клочья трех собак.

В России поголовье волков стараются регулировать, но то и дело у них объявляется Вожак, их становится много, и они идут на людей. Реальная история-то. И фотография тоже – документ.

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