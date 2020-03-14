 

Фармацевты предупредили россиян о росте цен в аптеках из-за падения рубля

14.03.2020, 9:39, Разное

Представители Российской ассоциации аптечных сетей рассказали о том, какие медицинские товары могут подорожать из-за ослабления рубля. В основном это коснется продуктов, импортируемых из зарубежных стран, сообщает телеканал “360”.

В первую очередь под удар попадет медицинская техника: градусники, тонометры, массажеры и другая аппаратура. Значительного подорожания лекарств не произойдет: цены на большую часть препаратов регулируются на законодательном уровня и зафиксированы в рублях. Кроме того, фармацевты заверили, что будут стараться сдерживать рост цен.



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