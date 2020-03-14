Little Big рассказали о песне для “Евровидения”

14.03.2020, 8:39, Разное

Группа Little Big, которая выступит на международном конкурсе “Евровидение” от России, выступит в Нидерландах с несвойственной своему стилю песней. Об этом рассказал фронтмен команды Илья Прусикин, сообщает телеканал “360”.

Little Big позиционирует себя как рейв-группу, однако новая композиция больше похожа на рок. По словам Прусикина, музыканты придумали ее во время отпуска в январе. Коллектив планирует представить песню 12 марта в эфире шоу “Вечерний Ургант” на Первом канале.