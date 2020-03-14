Российские инженеры создали экзоскелеты для медицины и промышленности

14.03.2020, 9:30, Разное

Российские инженеры, участвующие в образовательной программе отечественной государственной корпорации «Ростехнологии», создали два типа экзоскелетов. Первый разработан для помощи в медицине, второй – в промышленности.

Разработка экзоскелетов принадлежит инженерам Ростеха братьям Скоковым. Предназначенный для промышленности прототип высокомобильный и многофункциональный, состоит из «мягких» и «жёстких» элементов.

Первые представляют собой основу экзоскелета и выполняют функцию снижения нагрузки на позвоночник человека, вторые – «накладываются» сверху и помогают работникам на производстве увеличивать силу и выносливость. С помощью инновационной разработки возможно комфортно «сидеть» без стула, долго удерживать тяжёлые предметы, держать в руках больше инструментов, используя дополнительные конечности.

Второй тип экзоскелетов российских инженеров предназначен для медицины. С его помощью врачи-хирурги, проводящие многочасовые операции, смогут избежать чрезмерных нагрузок, так как мягкие элементы конструкции обеспечат поддержку позвоночнику, а это уменьшит вероятность болей в спине, конечностях и шее.