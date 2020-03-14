Дополнительные меры профилактики коронавируса ввели в Москве

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14.03.2020, 9:30, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавируса в российской столице.

Указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь режим обязательной самоизоляции на дому «вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними лиц». Срок самоизоляции остается прежним – 14 дней.

С понедельника вводится свободное посещение школ, решать, продолжит ли ребенок ходить в школу, будут родители.

На работодателей возлагается обязанность не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому.

В подписанном указе режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), официально признается обстоятельством непреодолимой силы.

Принятые 14 марта решения позволят сдерживать распространение коронавирусной инфекции.

Для получения больничного следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и он будет доставлен курьером по месту проживания. Больничный лист будет выдан и в случае отсутствия симптомов респираторных заболеваний.



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