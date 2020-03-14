Дополнительные меры профилактики коронавируса ввели в Москве
14.03.2020, 9:30, Новости дня
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавируса в российской столице.
Указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
Теперь режим обязательной самоизоляции на дому «вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними лиц». Срок самоизоляции остается прежним – 14 дней.
С понедельника вводится свободное посещение школ, решать, продолжит ли ребенок ходить в школу, будут родители.
На работодателей возлагается обязанность не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому.
В подписанном указе режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), официально признается обстоятельством непреодолимой силы.
Принятые 14 марта решения позволят сдерживать распространение коронавирусной инфекции.
Для получения больничного следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и он будет доставлен курьером по месту проживания. Больничный лист будет выдан и в случае отсутствия симптомов респираторных заболеваний.
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