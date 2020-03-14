Amazon построит новые солнечные и ветряную электростанции в США и Европе

14.03.2020, 9:30, Разное

Компания Amazon продолжает инвестировать в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. В Австралии, Швеции, Испании и США компания создаст несколько солнечных и одну ветряную электростанции, их суммарная мощность составит 297 МВт.

Ожидается, что первый проект будет реализован в северной части австралийского Нового Южного Уэльса в 2021 году. Там появится солнечная электростанция мощностью 60 МВт, ежегодно она сможет вырабатывать до 142 000 МВт•ч электроэнергии. Ее хватит для обеспечения 23 000 домохозяйств электричеством. Похожие станции появятся в Испании и США. Объекты будут иметь мощность 50 МВт и 65 МВт, а их совокупная выработка энергии составит более 280 000 МВт•ч в год.

В Швеции компания Amazon построит ветряную электростанцию мощностью 122 МВт. Объект рассчитывают запустить в 2022 году. Все перечисленные проекты связаны с полным переходом компании на возобновляемые источники энергии. На данный момент Amazon уже реализовала 26 похожих проектов мощностью 2200 МВт. В совокупности они генерируют более 6,2 млн МВт•ч электроэнергии ежегодно.