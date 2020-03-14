 

Amazon построит новые солнечные и ветряную электростанции в США и Европе

14.03.2020, 9:30, Разное

Компания Amazon продолжает инвестировать в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. В Австралии, Швеции, Испании и США компания создаст несколько солнечных и одну ветряную электростанции, их суммарная мощность составит 297 МВт.
Ожидается, что первый проект будет реализован в северной части австралийского Нового Южного Уэльса в 2021 году. Там появится солнечная электростанция мощностью 60 МВт, ежегодно она сможет вырабатывать до 142 000 МВт•ч электроэнергии. Ее хватит для обеспечения 23 000 домохозяйств электричеством. Похожие станции появятся в Испании и США. Объекты будут иметь мощность 50 МВт и 65 МВт, а их совокупная выработка энергии составит более 280 000 МВт•ч в год.

В Швеции компания Amazon построит ветряную электростанцию мощностью 122 МВт. Объект рассчитывают запустить в 2022 году. Все перечисленные проекты связаны с полным переходом компании на возобновляемые источники энергии. На данный момент Amazon уже реализовала 26 похожих проектов мощностью 2200 МВт. В совокупности они генерируют более 6,2 млн МВт•ч электроэнергии ежегодно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Мнение: Россия наконец то услышала просьбы Эстонии, Латвии, Литвы. Правда они этого не ожидали.

04.03 / Разработка бюджетного iPhone SE 2 находится на финальной стадии

13.02 / Мнение: Проверка для левака, или Чье меньшинство старше

08.02 / Создательница шоу “Баба-Ягодка” Мария Благодатная вышла замуж

26.01 / НАТО планирует провести масштабные учения у границ России

22.01 / ФСБ рассекретила архивные документы об Освенциме

01.01 / Мнение: Новогодних чудес не бывает (Я и моя мышь) // Виолетта Крымская

27.01 / Мнение: Рекордно низкий рейтинг Путина

29.12 / Мнение: Киев в рамках обмена пленными передал ЛНР 63 сторонника республики

09.01 / Тело умершего белоруса три дня “отмечало” Новый год с друзьями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика