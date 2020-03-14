Специальные меры для профилактики коронавируса ввели в Совфеде

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14.03.2020, 9:11, Новости дня

Cпециальные меры ввели в Совете Федерации в для профилактики распространения коронавируса: всех входящих в здание – и сенаторов, и сотрудников, и посетителей – поверяют тепловизорами, а также просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью.

На входе стоят люди в медицинских масках и халатах, которые перед проходом посетителя через рамку металлодетектора проверяют всех на наличие повышенной температуры, передает ТАСС.

По словам одного из сотрудников, такие меры введены по особому распоряжению. В пресс-службе пояснили, что это решение аппарата Совета Федерации, «основанное на рекомендациях оперативных штабов» по коронавирусу.

Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.

Россия призвала США к совместной борьбе с пандемией.



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