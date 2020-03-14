В мире: При создании «суперКГБ» Зеленский обманул даже Запад

14.03.2020, 8:59, Разное

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект Закона о реформе Службы государственной безопасности. Планировалось, что главная украинская спецслужба «избавится от порочного наследия КГБ» и «переродится по западным образцам». Появилось в итоге нечто прямо противоположное тому, что замышлялось.

На Украине принято считать, что СБУ в ее нынешнем виде – прямой наследник КГБ и по своему функционалу, и по методам. А это очень плохо, не по-современному и не по-европейски. Особую неприязнь вызывает отдел «К» (Главное управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями), который, по всеобщему мнению, занимался в основном крышеванием. Назывались связи офицеров антикоррупционного управления в торговле орехами, в госзакупках медицинских средств и препаратов, в торговле энергоносителями и тому подобное. Управление «К» предлагалось просто распустить, а его силы и средства передать в контрразведку. Собственно говоря, этим предлагалось начать и этим же завершить реформу СБУ. Однако офис президента Украины сейчас изобрел куда более всеобъемлющий и во многом удивительный план реформы.

Главным двигателем реформы СБУ, как и всех остальных украинских силовых структур, является Центр информации и документации НАТО в Киеве и лично его глава Барбора Маронкова. Без санкции этой молодой словачки ветер не поднимется, тучка не налетит и Днепр не поплывет. Ведет она себя как английский вице-король в Индии, и с ее подачи открыто и широко тиражировались «условия Запада», предъявляемые к реформе СБУ. Ранее она же корректировала аналогичную реформу внешней разведки Украины. В свою очередь, помощь Украине со стороны НАТО ставится в зависимость от проведения этих реформ. Вечером деньги, утром – стулья.

Главных требований коллективного Запада к Киеву по данному поводу было два.

Первое и основное: устранение из СБУ несвойственных западным спецслужбам функций, оставшихся ей в наследство от КГБ СССР. А основным «непрофильным активом» СБУ как раз и осталась борьба с коррупцией, оргпреступностью и экономическими преступлениями. Кроме того, считается, что эта работа предоставляет СБУ слишком много компромата на политиков, что чересчур усиливает ее вес в административной системе. Барбора Маронкова и Ко настаивали на передаче антикоррупционных функций в специализированное Антикоррупционное бюро, которое вообще выведено из-под украинской юрисдикции и управляется напрямую из Вашингтона и Брюсселя. Такая открытая система внешнего управления существовала до недавнего времени в Косово, пока албанцам это не надоело, и они просто выгнали всех европейских назначенцев из края, провозгласив курс на «реальную независимость».

В более широком толковании это требование подразумевало вообще исключение из компетенции СБУ любых следственных действий. Ловите своих российских шпионов и сепаратистов и ничего больше руками не трогайте. С подачи Маронковой прозападные украинские политологи регулярно подчеркивали, что именно изъятие у СБУ следственных функций «приблизит ее к западным спецслужбам» и изгонит дух КГБ.

Второе требование коллективного Запада – более широкий парламентский контроль за деятельностью СБУ, но это общее декоративное место.

Сперва казалось, что все это просто надо грамотно написать на украинском языке, и реформа готова. Но не тут-то было. По факту предложенная сейчас Зеленским реформа СБУ носит прямо противоположный характер.

Во-первых, управление «К» никуда не исчезает. Оно будет слегка переименовано, из него, видимо, исчезнет, само слово «коррупция», но суть останется прежней. Более того. Генеральному прокурору (или его заму) предоставляется право по представлению СБУ передавать в Службу любое следственное производство, «если оно угрожает национальной безопасности». А национальной безопасности, если подумать, угрожает любое крупное преступление. А коррупционное или экономическое уж точно. То есть, СБУ получает право забирать дела из Антикоррупционного комитета и расследовать их как ей вздумается. При этом Закон о борьбе с организованной преступностью, по которому все дела, имеющие признаки участия ОПГ, автоматически передаются в СБУ, никто не отменял. А двое – это уже группа. Преступная и явно организованная.

Во-вторых, СБУ получает сверхполномочия в плане получения информации по запросу. Теперь все юридические и физические лица обязаны отвечать на запросы СБУ в письменном виде в трехдневный срок. Все замерли в ожидании «писем счастья». И все это без решения суда. И по новой реформе за сопротивление СБУ можно получить от 5 до 8 лет. А также за предоставление неполной или ложной информации по запросу СБУ. И даже за нарушение трехдневного срока, определенного для подготовки ответа на запрос СБУ.

В-третьих, оперативные сотрудники СБУ выводятся из подчинения Генеральной прокуратуры. При этом они будут осуществлять следственные действия, включая негласные, после письменной передачи дела прокурором в ведение СБУ (см. пункт первый). В-четвертых, СБУ получает монополию на прослушку. Импорт специальных технических средств без разрешения СБУ теперь уголовно наказуем.

В-пятых, в СБУ будет запрещено служить лицам, состоявшим в каких-либо политических партиях за три года до поступления на службу, а также лицам, которые в течение 555 дней находились за границей или состояли в трудовых отношениях с иностранными государствами. Оно, конечно, логично, но закрывает дорогу в СБУ не только заробитчанам, но чистой воды иностранцам, то есть всякого рода западным инструкторам и назначенцам. И это при том, что именно американские и европейские инструкторы с 2014 года начиная разобрали по винтику и затем собрали СБУ и СВРУ обратно (что, признаем, поспособствовало росту эффективности их работы).

В-шестых, СБУ официально получит возможность «использовать добровольную помощь физических и юридических лиц» и «привлекать людей к добровольному сотрудничеству на негласной основе». А что это, если не КГБ СССР? Теперь СБУ сможет, как в старые добрые времена, формировать негласную агентуру (проще говоря сексотов) везде. От государственных структур до частных предприятий и вузов. С западными нормами это никак не коррелирует. Кроме того, СБУ теперь может формировать агентуру не только внутри Украины, но в иностранных организациях. То есть, вступает в конкуренцию с СВРУ. Таких полномочий нет даже у «треклятых москалей» в лице ФСБ.

В-седьмых, резко меняется система приоритетов СБУ. Законопроект предлагает убрать из статьи 3-ей Закона Украины «О национальной безопасности» перечень так называемых «фундаментальных» национальных интересов и заменить их на «национальные цели Украины, интересы и национальные ценности». В их число может не войти евроинтеграция, но входят «партнерские отношения с государствами-соседями на основах равноправия, уважения к суверенитету и невмешательство во внутренние дела». Вот это все и должна защищать СБУ, опираясь на Стратегию обеспечения государственной безопасности, которую еще предстоит написать.

Что все означает?

С одной стороны, очевидно, что Зеленский пошел не по пути реформирования СБУ по западному образцу, а скорее по проторенному шляху формирования суперспецслужбы типа КГБ с огромными и почти бесконтрольными полномочиями (у КГБ, кстати, был внешний контроль в виде партийных органов). При этом он просто кинул западных братьев-союзников, начиная с Евросоюза, заканчивая НАТО и лично пани Маронковой. Если Запад предлагал в виде реформы СБУ нечто условно «белое», то офис президента выкатил абсолютно «черное» предложение, прямо противоположное и по смыслу, и по букве.

Но это еще ничего. Он кинул и своих избирателей, поскольку реформа СБУ по западному образцу была одним его предвыборных лозунгов. Понятно, что в популистской риторике речь шла исключительно об управлении «К», как главном раздражающем факторе, а не о каких-то фундаментальных и стратегических вещах. А сейчас ему куда важнее укрепить собственную власть за счет установления полного контроля над силовыми структурами, нежели дословно помнить, что он там говорил в период предвыборной кампании.

С другой стороны, тут куда более важна смена идеологических приоритетов, а не борьба вокруг управления «К». Теперь национальные интересы Украины это – «жизненно важные потребности Украинского народа, общества и государства, реализация которых обеспечивает их самосохранение, стабильное и прогрессивное развитие». Не украинского государства, а именно «Украинского народа» с большой буквы (так в законопроекте). А что такое «Украинский народ»? Его определение не прописано в украинской конституции. Это все граждане Украины или только некоторая их часть? Национальные меньшинства или неукраиноговорящая публика входят или нет? Или это только те, кто разделяет нигде не прописанные и необъясненные «национальные ценности»?

Странно, но эти вопросы никого не Украине не интересуют. Или подразумевается, что существует некий общественный консенсус по поводу того, что считать «Украинским народом» с большой буквы.

События последних шести лет показывают, что такого консенсуса не только нет, а есть серьезный раскол даже в украиноговорящем сегменте. Это важный стратегический вопрос, поскольку все это должно быть прописано в Стратегии обеспечения государственной безопасности, как в основном документе, которым будет руководствоваться СБУ в своей повседневной работе.

При Порошенко СБУ как бы уравновешивало МВД имени министра Авакова, за что Службе и дозволялись всякие вольности. Сейчас же такого противостояния нет, но функции и полномочия СБУ теперь будут настолько усилены, что за Аваковым останется только единственный актив – добробаты и прочие бармалеи. Но это сиюминутный фактор, а реформа СБУ готовилась с дальним прицелом и под внимательным присмотром западных представителей.

Тем не менее, офис президента всех обвел вокруг пальца. А политический и административный вес Ивана Геннадиевича Баканова, 1974 года рождения, украинца, место рождения – Кривой Рог, бывшего руководителя ООО «Квартал 95» и друга детства президента, а ныне главы СБУ и по совместительству руководителя управления «К», воинское звание – лейтенант (присвоено секретным указом президента Украины для получения Бакановым допуска к секретной информации), вырастает просто до космических высот.

Будет интересно.