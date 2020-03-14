Стали известны личности 96 латышских легионеров СС, живущих в разных странах мира

14.03.2020, 8:59, Новости дня

В Москве в понедельник впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы и находятся в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия.

Доклад будет представлен на «круглом столе» в МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, являющийся одним из авторов исследования, рассказал, что установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав этого легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности.

Например, именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. В мае 2019 года Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту геноцида в указанных населенных пунктах в 1941-1943 годах.

В Латвии и за ее пределами на данный момент проживают около 400 бывших латышских легионеров СС. По словам Дюкова, в докладе впервые публикуются данные о ныне живых 96 из них. Больше всего – 32 человека – проживают в США, 21 – в Латвии, 19 человек – в Австралии, 15 – в Канаде, четверо – в Великобритании, трое – в Бразилии, двое – в Аргентине.

По его словам, в этих странах разъехавшиеся после войны по разным континентам легионеры создали свою организацию «Ястребы Даугавы».

Указывается, что «Ястребы» объединяли бывших военнослужащих Латышского легиона СС и были настроены антисоветски. В условиях «холодной войны» они стали одной из наиболее массовых латышских эмигрантских организаций, а после распада СССР – инструментом «мягкой силы» Латвийской Республики.

Кроме того, дети и внуки «ястребов», служившие в армии и государственных органах западных стран, обеспечивали продвижение необходимых Латвии идей и проектов.

«Власти Латвии неизменно поддерживали организацию, в том числе и финансово», – отметил Дюков.

Он рассказал также, что престарелые ветераны СС получали пенсии от латвийского министерства обороны и награды из рук президентов Латвии, а «МИД Латвии фактически курировал деятельность «Ястребов»: в частности, в США этим занимался советник латвийского посольства в Вашингтоне Юрис Пекалис».

Некоторое время должность председателя «Ястребов» занимал Янис Цирулис, один из участников массовых убийств мирного населения в районе Жестяной горки. В документах КГБ СССР по этому делу от 1968 года указывается, что Цирулис лично пытал и расстреливал не только пленных красноармейцев, но и мирных жителей.

Так, зимой 1941-42 годов он участвовал в расстреле Федоровой Натальи Филипповны, Буйч Симона Осиповича и Федорова Анатолия Васильевича из деревни Дубровки.

«Тогда же Цирулис жестоко истязал дочь расстрелянной Федоровой Н.Ф. – Бакланову Клавдию Васильевну», – говорится в отчете начальника следственной группы УКГБ СССР по Новгородской области.

Управление ФСБ по Новгородской области ранее опубликовало список карателей, которые в Великую Отечественную войну уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Также Следственный комитет (СК) РФ открыл уголовное дело по факту геноцида в указанных населенных пунктах в 1941-1943 годах.

Специалисты эксгумировали пока около 500 останков, однако в региональном главке СК допустили, что под землей может покоиться до 5 тыс. тел.

Напомним, в Риге регулярно устраивают шествия участников латышского легиона «Ваффен-СС».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об отношении властей Латвии к сторонникам легионеров СС.