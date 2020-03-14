Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в ближайшие три дня

14.03.2020, 8:50, Новости дня

13 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан вернуться в Украину до 17 марта, когда страна закроет авиасообщение с другими государствами из-за коронавируса. Об этом глава государства сказал в видеообращении, размещенном на YouTube-канале Офиса президента Украины.

“Я призываю всех украинцев успеть вернуться в следующие трое суток. Все, кто вернутся, будут подвергнуты медицинской проверке. В случае выявления признаков заболевания – направлены на обсервацию”, – сказал Зеленский.

Он также рекомендовал гражданам Украины “воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости, особенно это касается туристических путешествий”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение с заграницей в ночь на 17 марта.