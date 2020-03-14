 

Финал конкурса “Самые стильные в России 2020”: Самая стильная пара

14.03.2020, 8:35, Разное

Каждую неделю мы публиковали фотографии и имена претендентов на звание “Самые стильные в России 2020” в следующих номинациях: “Классика”, “Casual”, “Богемный шик”, “Самая стильная пара” и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или формы на сайте, размещенной ниже.

Сегодня мы представляем образы звезд в категории “Самая стильная пара”. Этих людей объединяют не только романтические чувства, но и безупречный вкус. На каком бы светском мероприятии они ни появились, претенденты на звание “Самая стильная пара” всегда гармонично смотрятся вместе.

На этой неделе за звание “Самая стильная пара” поборются: Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева, сделавшие ставку на единство цвета; Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, на своем примере показавшие вариант удачного черно-белого тандема; Ксения Собчак и Константин Богомолов, во время каждого совместного выхода буквально светящиеся от счастья; Александр Петров и Стася Милославская, отдавшие предпочтение строгой классике.

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опросЧей образ лучше? Финал конкурса "Самые стильные в России-2020": Самая стильная параРиналь Мухаметов и Сюзанна АкежеваЕвгений Цыганов и Юлия СнигирьКсения Собчак и Константин БогомоловАлександр Петров и Стася Милославская



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