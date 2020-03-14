Археологи обнаружили в Мексике один из древнейших «футбольных стадионов» майя

14.03.2020, 8:30, Разное

Американские археологи из Университета Джорджа Вашингтона в ходе раскопок в штате Оахака (Мексика) обнаружили один из древнейших «футбольных стадионов» майя. По словам специалистов, площадка для ритуальной игры в мяч построена примерно в 1374 г. до н.э.

Ранее учёные считали, что «футбол» майя, или игра тлачтли, изначально возникла в низинных районах современной Мексики и лишь спустя примерно тысячелетие распространилась на высокогорье. Такая теория построена на находках археологов, обнаруживавших «стадионы» в окрестностях древних городов, расположенных именно в этих регионах. К тому же в низинах растёт панамское резиновое дерево, а его сок майя использовали для изготовления 4-килограмовых мячей, которыми играли в тлачтли. Однако новая находка ставит под сомнение гипотезу возникновения ритуальной игры, так как «футбольный стадион» обнаружен при раскопках города Этлатонго, расположенного в центральной части страны.

Американские учёные говорят, что возраст данной площадки для проведения ритуальной игры, согласно проведённому анализу изотопов углерода органических останков, составляет более трёх тысяч лет. То есть, этот стадион является практически «ровесником» площадок, обнаруженных ранее в низинах, а это может говорить о том, что «футбол» параллельно развивался в разных регионах.