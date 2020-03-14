Ученые: Геном коронавируса SARS-CoV-2 мутировал

14.03.2020, 8:30, Разное

В геноме коронавируса SARS-CoV-2 найдена первая серьезная мутация, ее удалось обнаружить биологам и медикам из Сингапурского национального университета. Ранее его считали генетически стабильным по сравнению с возбудителем ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии SARS.

По словам сингапурских исследователей, крупное изменение заключается в полном удалении участка, находящегося рядом с геном ORF8. Мутация, влияющая на активность вируса, произошла еще в феврале 2020 года. Теперь на ранних стадиях заболевание не проявляет себя слишком активно, по этой причине первые симптомы заражения можно обнаружить лишь через 14 дней после инфицирования.

В исследовании принимали участие зараженные пациенты, находившиеся в сингапурских клиниках. Во время анализа их медицинских показателей было установлено, что в геноме SARS-CoV-2 отсутствует участок длиной в четыре сотни нуклеотидов.