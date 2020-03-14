Притворявшегося больным коронавирусом мужчину задержали в Японии

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14.03.2020, 8:28, Новости дня

Полиция японской префектуры Симанэ задержала местного жителя, притворявшегося зараженным коронавирусом и создававшего помехи работе железнодорожного вокзала префектуры, сообщило японское общественное телевидение.

Задержанным оказался 44-летний безработный мужчина. Он, находясь на одной из железнодорожных станций, выкрикивал, что «если кто приблизится к нему ближе, чем на один метр, он заразит их» коронавирусом и нарочито кашлял, чтобы привлечь к себе внимание, передает ТАСС.

Между тем в префектуре Симанэ еще не было зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом.

Сам мужчина на допросе признался, что не проходил проверку на наличие у него коронавируса, и никаких реальных симптомов заболевания у него также не наблюдается.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии составляет почти 1,4 тыс. человек, включая 697 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Умерли 28 человек, включая семерых пассажиров круизного судна.

Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.

Россия призвала США к совместной борьбе с пандемией.



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