 

Роналдиньо пятью голами помог заключенным выиграть копченую свинью

14.03.2020, 8:18, Новости дня

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо стал главным действующим лицом в матче тюремного футбольного турнира в Парагвае. В решающей встрече бразилец забил пять голов, раздал шесть голевых передач и помог своей команде выиграть соревнование.

Матч завершился с разгромным счетом 11:2 в пользу команды Роналдиньо, за которую также выступали экс-президент "Спортиво Лукеньо" Фернандо Гонсалес Карьялло и сын бывшего вице-президента Парагвайской футбольной ассоциации Рамона Гонсалеса Дахер.

Главным призом для победителей стала копченая свинья общим весом в 16 килограмм.

Напомним, что Роналдиньо вместе со своим братом Роберто де Ассисом Морейрой был арестован после прилета в Парагвай за использование поддельных паспортов. По окончании допроса мужчины собирались вернуться в Бразилию, но были задержаны.



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