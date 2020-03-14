 

Сильный ветер парализовал работу аэропорта Петропавловска-Камчатского

14.03.2020, 8:18, Новости дня

Из-за сильного ветра вылет и прибытие авиарейсов в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского Елизово задерживаются. По предварительным данным, авиасообщение возобновится после 13:00 по местному времени после улучшения метеоусловий.

В настоящее время южная часть полуострова находится в зоне влияния тихоокеанского циклона. Сейчас в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске метель, юго-восточный штормовой ветер до 20 метров в секунду, передает ТАСС.



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