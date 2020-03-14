У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

14.03.2020, 8:18, Новости дня

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса. Скончалась тетя ирландского бойца. Спортсмен призвал быть более бдительным к гигиене.

"Хорошие привычки, которые мы теперь приобретем от этой атаки природы, в будущем сделают нас сильными, — написал Макгрегор в своем личном Instagram. – Гигиена рук. Отношение к собственной гигиене лица. Мы действительно должны делать все это. Будьте бдительны в отношении личной гигиены и личного пространства".

"Я должен был объявить миру о своем пожертвовании – отличный день! С гордостью привел с собой в студию семью и, сидя в кресле, готовился к прямому эфиру. Мне позвонили и сообщили о смерти моей любимой тетушки Энн. Я больше не мог жить. Это тупой вирус. Что за ерунда происходит?"

Напомним, что на данный момент по всему миру коронавирусом заражено порядка 150 тысяч человек.