Тренер “Спартака” Тедеско: говорить о сроках восстановления Шюррле сложно

14.03.2020, 8:18, Новости дня

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура российской премьер-лиги против "Оренбурга".

"Конечно, мы анализировали последние матчи соперника. Эта команда едва ли не больше всех в лиге совершает навесов, – приводит слова Тедеско пресс-служба "Спартака". – В матче с "Сочи" она немного отошла от своей привычной игры, у нее не все получалось. Счет 5:1 в пользу противника говорит сам за себя".

Также Тедеско подтвердил, что участие в матче не примут Умяров и Шюррле: "Наиль набирает кондиции, а говорить о сроках восстановления Андре сложно: может быть, две недели, может быть, три".

"Красно-белые" с 25 очками занимают десятое место в турнирной таблице, а оренбуржцы расположились строчкой ниже, имея в активе на два очка меньше. Матч "Оренбург" – "Спартак" состоится в субботу, 14 марта, пройдет на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге, начало – в 14:00 по московскому времени.