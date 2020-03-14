 

В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

14.03.2020, 8:11, Новости дня

Украинские силовики из артиллерии обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Горловку, повреждена линия электропередачи, без света – более 1 тыс. абонентов, сообщили в народной милиции республики.

В ведомстве сообщили, что в ночь на субботу «обстреляли поселок шахта имени Гагарина из 122-миллиметровой артиллерии, выпустив по населенному пункту 10 снарядов», в результате «повреждена высоковольтная ЛЭП в поселке Курганка», передает РИА «Новости».

Без света остались более 1 тыс. абонентов, обесточены три котельные.

До этого в ДНР заявили, что в результате ночного обстрела Горловки ранены три человека, в том числе ребенок.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тыс. человек.

Накануне украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Донбассе в районе Петровского. Также ВСУ обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов.

В конце февраля на Украине заявили о мощной подготовке к обострению в Донбассе.



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