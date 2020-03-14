Ученые из США создали бесфокусную ультратонкую линзу

14.03.2020, 7:53, Разное

Исследовательской группе из университета штата Юта удалось создать камеру, которая имеет объектив толщиной около одной тысячной сантиметра, и не требует фокусировки. Линза такой камеры может сама сохранять четкость объектов на расстоянии до шести метров друг от друга.

На большинстве современных оптических устройствах, чтобы получить высококачественные четкие изображения, производителям приходится устанавливать несколько достаточно толстых линз. Сменные объективы с различными характеристиками часто увеличивают размер и вес камеры. Благодаря новым плоским объективам, произведенным по данной технологии, техника будет намного меньше весить. Стоимость такого устройства тоже не будет высокой. Эксперты уточняют, что функциональность устройств и качество получаемого изображения изменятся только в лучшую сторону.

Ультратонкая линза создана из узорчатых на плоской поверхности наноструктур, в отличие от оптики современных камер и смартфонов, при конструировании которых используются тяжелое стекло и пластик. Именно наноструктурный рисунок контролирует движение светового потока так, что изображение остается в фокусе.

Руководитель группы исследователей, которая занимается производством новой оптики, рассказывает, что камеры с подобного рода линзами не только помогут сделать качественную фотографию с помощью смартфона, но и будут полезны в медицинской практике, например, для проведения эндоскопии. В автомобиле также необходимы более компактные оптические устройства.