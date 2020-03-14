«Это была уже 15-я церемония»: Виктория Боня прошла опасный обряд в джунглях ради беременности

14.03.2020, 7:53, Разное

Недавнее исчезновение Виктории Бони с удалением Instagram-аккаунта заставило фанатов поднять тревогу. Ситуацию осложнило сообщение о том, что она отправляется в Перу для ритуала с напитком аяваска.

После триумфального возвращения Бони вместе с мамой и сестрой она сообщила, что такое путешествие проделывает уже в 15 раз, чтобы очистить тело и душу. В этот раз к этим целям добавилось еще желание забеременеть. Специалисты пытаются объяснить 40-летней бизнесвумен всю опасность подобной практики.

Психотерапевт Диана Генварская предупреждает о серьезных и неизлечимых проблемах со здоровьем, которые ожидают последовательниц Виктории Бони. Главный нарколог РФ Евгений Брюн говорит о шизофреноподобных психозах, с которыми возвращаются домой больные «прямо из Перу». Бизнес псевдошаманов процветает на здоровье одурманенных людей, употребляющих галлюциногенный напиток.

Никакие доводы не смогли убедить Викторию Боню, она заявляет об отсутствии транса, но подчеркивает, что в этот момент у нее открывается третий глаз. После такой информации Евгений Брюн предположил наличие зависимости и посоветовал сестре Бони обратить внимание на серьезность проблемы, информирует «СтарХит».