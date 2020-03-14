Календарь: 14 марта – День гения XX века Альберта Эйнштейна

14.03.2020, 7:51, Новости дня

В этот день в 1879 году родился один из самых значимых ученых 20 века Альберт Эйнштейн.

Альберт родился в бедной еврейской семье в немецком городе. Начальное образование Альберт получил в католической школе Мюнхена. Там ему привили чувство религиозности. Однако вскоре Альберт увлекся чтением научной литературы, и для него больше не существовало никаких авторитетов, кроме Науки. Во время учебы в гимназии Альберт Эйнштейн считался проблемным учеником. Он постоянно спорил с учителями и несерьезно относился ко всем предметам, кроме математики и латыни.

В 1895 году Альберт провалил экзамены в Политехникум в Цюрихе. Год спустя он сделал вторую попытку, и она ему удалась. Учеба в Политехникуме ему нравилась, там же он познакомился со своей будущей женой Милевой Марич. После окончания Политехникума Эйнштейн долгое время не мог найти постоянное место работы. Он продолжил дальнейшее изучение физики и в 1901 году опубликовал свою первую статью «Следствия теории капиллярности». 1905 год стал так называемым «Годом Чудес».

Альберт опубликовал три статьи, которые полностью перевернули весь научный мир. В числе этих открытий была так называемая специальная теория относительности, которая через 10 лет выросла в общую теорию относительности – одну из самых значительных теорий Эйнштейна. По сути Эйнштейн стал творцом теоретической физики в ее современном варианте. В 1921 году Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике – за заслуги в области теоретической физики и особенно за открытие законов фотоэффекта.

В 1933 году после прихода к власти Гитлера он уехал из Германии и больше туда не вернулся. До конца жизни он жил и работал в США – был профессором Института перспективных исследований в Принстоне. После окончания Второй мировой войны Эйнштейн стал активным сторонником мира. Величайший ученый, основоположник многочисленных теорий, Эйнштейн до конца жизни оставался открытым, скромным и приветливым человеком. Несмотря на свой колоссальный научный авторитет, он не страдал излишним самомнением, охотно допускал, что может ошибаться, и если это случалось, публично признавал свое заблуждение. Он был членом многих академий наук мира, в том числе иностранным членом Академии наук СССР.

Праздники 14 марта:

Международный день рек.

Международный день числа «Пи».

События дня:

1954 г. – завершилось строительство Кольцевой линии Московского метрополитена.

1956 г. – американская компания Ampex продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон.

2004 г. – Владимир Путин избран президентом Российской Федерации на второй срок.

Именинники:

Александр, Александра, Анна, Дарья, Иван, Михаил, Ольга.

Родились:

Наина Ельцина (1932 г.) (до замужества Гирина) – жена первого президента России Бориса Ельцина.

Павел Воля (1979 г.) – российский комедийный актер, шоумен, резидент Comedy Club.

Нелли Уварова (1980 г.) – российская актриса.