Случай в Огайо: Мужчина обнаружил НЛО, у него заболели глаза, а потом случилось что-то очень странное

14.03.2020, 7:51, Разное

Этим необычным случаем из своей жизни поделился на днях пользователь сайта Reddit с ником "Pistonmania3", который живет в штате Огайо. По его словам это первый раз за 4 года, когда он утверждает эту историю еще кому-то, кроме своей девушки.

"Я изменил имена всех вовлеченных людей, но указанные места и названия являются реальными. Я ранее никому не рассказывал об этом. кроме своей девушки, потому что хотя я и верю в некоторой степени в призраков и инопланетян, я не хочу, чтобы другие люди думали, что я сошел с ума.

Это произошло в начале лета 2010 года (я хорошо помню, потому что это было почти сразу после моего 21 Дня Рождения). Это был вечер пятницы и я сидел с бокалом джин-тоника в баре, где барменом работал мой двоюродный брат Дэвид (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Это был небольшой городской бар, стоящий вне главных улиц, поэтому там всегда довольно спокойно. Было еще не поздно и я только что освободился от своей рабочей смены в Макдональдсе, который находится в соседнем городке, за 10 миль от моего дома.

Я только только взял второй бокал джин-тоника, когда мой телефон зазвонил. Это был мой друг детства Джеймс, который приглашал меня приехать в дом его брата Эдди на ночную дружескую посиделку с пивом, покером и травкой. Я понял, что это будет отлично и согласился. Джеймс и Эдди живут в Толедо, это около 20 минут езды от моего городка, так что я решил что скоро буду у него.

Перед поездкой в Толедо я заехал к себе домой, чтобы захватить немного наличных, я ведь когда иду в бар, то не беру с собой более 10-20 баксов. Когда я вышел из дома и сел в машину, на часах было 23:05, игра в покер должна была начаться в 23:30, так что я как раз успевал.

Я ехал по обычному маршруту к дому Эдди, как неоднократно делал это раньше. У нас устойчивая группа друзей из 4-6 человек и мы собираемся в доме Эдди для игры в покер как минимум два раз в месяц, но в основном даже чаще.

И вот я ехал по Толедо и доехал до пересечения Оукдейл-стрит и Восточного Бродвея. Там я встал на красный сигнал светофора и сидел, смотря на этот сигнал и торопя зеленый свет зажечься поскорее. И вот тут я внезапно заметил в небе какой-то объект, который сиял белым светом. Было сложно понять что это такое. это мог быть и вертолет с мощным прожектором, однако свет был очень ярким и при этом я не слышал никакого обычного шума от этого "вертолета".

Я так сильно заинтересовался этим объектом, что отъехал в сторону, встал и вышел из машины. Я понял, что это точно не самолет, потому что у объекта не было определенной формы, он казался куда более округлым, чем любой летающий транспорт. В какой-то миг я даже подумал, что это мог быть дирижабль, однако даже для дирижабля объект казался слишком большим. Плюс у него не было никаких опознавательных знаков, я видел лишь серебристо-серый овал.

Я смотрел в небо на этот овал всего около 30 секунд, когда мои глаза внезапно начали … гореть. Нет, не в том смысле как гореть от огня или кислоты, а словно в мои глаза залетела муха и очень хочется побыстрее промыть их водой. Я закрыл глаза и начал тереть их руками, а через некоторое время открыл их и когда посмотрел вверх, то уже никакого объекта там не увидел.

Я оглядел весь район вокруг, думая, что объект может быть отлетел в сторону или за деревья, но нет, его нигде не было видно. Тогда я снова вспомнил, что мне пора ехать на игру в покер и сел в машину.

Вскоре я подъехал к дому Эдди, который находился в 4 кварталах от того места, где я видел летающий объект. Я подошел к дому и постучал в подвальную дверь, мы всегда собираемся в подвальном помещении. Тихо. Никто мне не открывает.

Прошло несколько минут, никто мне так и не открыл и я решил пойти и теперь постучать в основную дверь дома. Я постучал туда и тщетно ждал 5 или даже 10 минут, прежде чем подумал, что может быть мои друзья просто режутся сейчас в Плейстейшен 3 и поэтому меня просто не слышат.

Поэтому я решил постучать еще громче, а потом буквально начал с силой колотить в дверь. Наконец мне открыли, на пороге стоял Эдди и увидев меня он растерянно произнес: "Черт возьми, какого ты ломишься в мою дверь так поздно?".

Я смотрел на него с непонимающим видом и потом наконец сказал, что его брат Джеймс звонил мне и пригласил на игру в покер вместе с другими приятелями. Эдди после этого смотрел на меня наверное целую вечность и молчал, а потом сказал: "Да, мужик, он тебе звонил 5 или 6 часов назад. Сейчас 4:30 утра, ты что думал мы просидим так допоздна?".

Это испугало меня, ведь я понимал, что сейчас должно быть максимум 23:30. Я пытался не показывать виду, что я напуган и небрежно спросил, могу ли я воспользоваться его ванной комнатой, прежде чем поеду к себе домой. Эдди согласился, а потом добавил, что мне надо ополоснуть лицо, потому что я выгляжу либо как пропитый алкаш или словно я не спал целую неделю.

После этого я прошел в ванную и увидел там в зеркале свое отражение. Мои глаза выглядели настолько сильно покрасневшими, что казались совсем темными, почти черными. Я так и не знаю, что со мной произошло той ночью. У меня нет никаких объяснений пропавших часов. Это до сих пор пугает меня."

В комментариях к этой истории, отвечая на многочисленные вопросы других пользователей, "Pistonmania3" отметил, что у него не было головных болей или каких-либо иных проблем со здоровьем после. У него также не было странных снов, которые обычно отмечаются у похищенных пришельцами.

Чаще всего в комментариях предполагали, что все-таки тут имело место похищение пилотами увиденного им НЛО. Также была теория, что автору истории могли подмешать в джин-тоник какой-либо наркотик, чтобы усыпить, а потом ограбить или похитить, и что он спасся лишь потому, что второй напиток почти не пил.