Матрица глюкнула в прямом эфире: Папка британского канцлера внезапно поменяла цвет

14.03.2020, 7:51, Разное

Несколько дней назад во время прямого эфира с Даунинг-стрит (Лондон) на канале Sky News камера журналистов случайно засняла совершенно необъяснимый инцидент.

Канцлер британского казначейства Риши Санак быстро шел по тротуару с бордово-красной папкой в руке. Всего на пару секунд он скрылся за припаркованным на обочине автомобилем. Видно было лишь его голову, однако он не останавливался и не притормаживал.

А когда Санак прошел автомобиль и продолжил свой путь далее, в его руке была уже ярко-зеленая папка (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Этот странный инцидент тут же попал в поле зрения интернет-пользователей и стал вирусным, разойдясь в соцсетях. Кто-то писал, что это какой-то оптический обман зрения, другие прямо обвиняли колдовство, третьи с жаром доказывали, что перед нами типичный "глюк Матрицы".

Скептики делали предположение, что папка изменила цвет, потому что сделана из какого-то особого материала, которые меняет окраску в зависимости от угла освещения.

Также была версия, что поменять папку помог другой мужчина, который шел рядом с канцлером. Правда в его руках не было никаких папок, когда он заходил за автомобиль и выходил из-за автомобиля. Рюкзак, висящий на его плече, был виден все время и мужчина его не трогал.