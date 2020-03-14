 

Фондовый рынок США вырос на фоне новых мер по борьбе с коронавирусом

14.03.2020, 7:45, Новости дня

В пятницу, после того, как президент Дональд Трамп объявил пандемию коронавируса чрезвычайной ситуацией для США, Уолл-стрит отыграл утраченные позиции после своего худшего дня за последние 30 лет. В результате мощного роста промышленный индекс Доу-Джонса поднялся почти на 2000 пунктов, что является самым большим приростом за всю историю.

Прибыль Доу-Джонса удвоилась за последние полчаса торгов, после того как Трамп выступил с заявлением. Это стало самым большим процентным приростом с 2008 года и подъемом, который возместил многие потери предыдущего дня. Именно тогда индекс столкнулся с худшим падением со времени краха Черного понедельника 1987 года.

Этот разворот подвел итог недели жестоких потерь на Уолл-стрит на фоне возросших опасений, что вспышка вируса приведет к глобальной рецессии. Инвесторы требуют от правительства США решительных действий по борьбе с экономическим воздействием вспышки коронавируса на бизнес и служащих. В целом индекс Доу-Джонса подскочил на 1 985 пунктов, или на 9,4%.

Новость о том, что Белый дом и Конгресс готовятся объявить о совместном пакете мер, предусматривающем выплату пособий по болезни, бесплатное проведение медицинских тестов и другие социальные меры, также способствовала росту на фондовом рынке США.



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