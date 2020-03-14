Радуцкий – Пальчевскому: Надеюсь, господа, которые распространяли ложь о фейковой продаже масок за границу, извинятся

14.03.2020, 7:33, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, основатель клиники “Борис” Михаил Радуцкий заявил в Facebook 13 марта, что бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский распространяет фейковую информацию о продаже медицинских масок за рубеж.

“Что касается тех господ, которые распространяли ложь о фейковой продаже масок за границу: надеюсь, что они извинятся. Даже не передо мной – перед украинцами, которых они презирали распространением фейков в сложной ситуации пандемии. Да, речь идет о вас, (не)уважаемые Пальчевский и [политический аналитик Михаил] Чаплыга (ранее Чаплыга утверждал в Facebook, что Радуцкий якобы выкупил 28 млн масок и продал их в Китай. – “ГОРДОН”). Страна должна знать своих “героев” в лицо”, – написал он и опубликовал фрагмент заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось 13 марта.

На этом заседании министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что из Украины в Объединенные Арабские Эмираты и Италию пытались незаконно вывезти 1,5 тонны медицинских масок, груз был остановлен в аэропорту Борисполь. “Думаю, что эти маски будут работать на украинцев”, – отметил он.

В Борисполі затримали вантаж – 1,5 тони медичних масок, які планували вивезти в Об’єднані Арабські Емірати та Італію попри заборону експорту, запроваджену Кабміном. Дякую Президенту та міністру внутрішніх справ за те, що викрили і зупинили РЕАЛЬНУ спробу вивезти маски. А що стосується тих добродіїв, які розповсюджували брехню про ФЕЙКОВИЙ продаж масок за кордон – сподіваюся, що вони вибачаться. Навіть не переді мною – перед українцями, яких вони зневажили розповсюдженням фейків у складній ситуації пандемії. Так, мова йде про вас, (не)шановні Пальчевьский і Чаплига. Країна має знати своїх «героїв» в обличчя Posted by Mihail Radutsky on Reede, 13. märts 2020

Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу 11 марта в эфире телеканала “112 Украина”.

“Пошла информация, что некий Радуцкий, Михаил, продал большое количество масок за границу. Он не нашел ничего лучшего, как написать, что “не надо меня обвинять в преступлениях лишь потому, что я еврей”. Я хочу сказать Радуцкому, что евреев у нас много, а маски у нас продают такие, как он. Если нет, пусть выходит и скажет, что этого не было”, – сказал Пальчевский.

В украинских аптеках из-за вспышки коронавируса наблюдается дефицит медицинских масок. 11 марта Кабинет Министров запретил экспорт средств индивидуальной защиты украинского производства, в том числе масок.

В Минздраве Украины призывали не скупать маски из-за коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски необходимы, чтобы сократить распространение инфекции, но от заболевания (в том числе коронавирусной инфекцией) они не спасут.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, коронавирусом инфицировано 132 758 человек в более чем 120 странах, 4955 человек скончались. Большинство смертей – 3180 – зафиксировано в Китае.

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще одна 65-летняя гражданка Украины умерла от коронавируса в Италии, где жила и работала.