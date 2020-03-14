Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем

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14.03.2020, 7:30, Новости дня

При столкновении пассажирского поезда сообщением Кинешма – Москва с легковым автомобилем на железнодорожном переезде во Владимирской области погибли два человека, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

«По предварительной информации, на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда и автомобиля «Хендай». В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир погибли на месте, пассажиры 2006, 2003 и 2002 годов рождения были госпитализированы», – цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Там также сообщили, что на момент аварии движение поездов на участке в Киржачском районе было приостановлено, после чего восстановлено в течение 40 минут. По факту ДТП проводится проверка.



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