Пентагон ввел ограничения на передвижение военнослужащих по территории США

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14.03.2020, 7:28, Новости дня

Министерство обороны Соединенных Штатов вводит ограничения на поездки своих военнослужащих и членов их семей внутри страны в связи со вспышкой нового коронавируса, говорится в меморандуме первого заместителя министра обороны США Дэвида Норквиста.

«Продолжающееся распространение нового коронавируса COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом) требует немедленного введения ограничений для внутренних поездок [сотрудников] Министерства обороны [США]. Эти запреты необходимы для сохранения боевой готовности, ограничения продолжающегося распространения вируса и сохранения здоровья и благополучия военнослужащих, гражданского персонала Минобороны, их семей и населенных пунктов, в которых мы живем», – приводит текст документа ТАСС.

Ограничения применяются к «военнослужащим, гражданскому персоналу Минобороны и членам их семей».

Напомним, МИД Китая заподозрил американских военных в заражении Уханя коронавирусом. Госдеп в ответ обвинил КНР в «наглой кампании по дезинформации».

В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, о пандемии которого в среду объявила ВОЗ.

По последним данным, в США число заразившихся коронавирусом достигло 2204 человек, умерли – 49. Коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев, а также у 2 тыс. 134 жителей 49 штатов и столичного округа Колумбия.



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