Четыре человека сгорели заживо при пожаре в Бурятии

14.03.2020, 7:18, Разное

Накануне вечером в одном из многоквартирных домов в Бурятии произошел пожар. Огонь унес жизни четырех человек, сообщает телеканал “360”.

В ходе расследования стало известно, что очаг возгорания находился в квартире, где проживали женщина и двое мужчин. В день трагедии они распивали спиртное. Во время пожара один из мужчин проснулся и успел выбежать из дома, остальных жильцов постигла печальная участь. Помимо них погибли еще двое мужчин, которые проживали этажом выше. Пожар удалось потушить в течение часа силами 24 сотрудников МЧС.