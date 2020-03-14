Взлетит до 80 за доллар: экономисты предрекли рублю неутешительную судьбу

14.03.2020, 7:18, Разное

Финансовые аналитики считают, что российский рубль может значительно ослабнуть на фоне распродажи валюты на биржах. Такую ситуацию спровоцировала эпидемия коронавируса COVID-2019, сообщает Национальная служба новостей.

Специалисты полагают, что наряду с этим продолжится и падение цен на нефть. Черное золото может опуститься до отметки 20 долларов за баррель. При таких условиях отечественная валюта рискует подешеветь до 80 рублей за доллар, передают “Известия”.