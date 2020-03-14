«Включите мозг»: Мария Шукшина поделилась с подписчиками притчей о чуме

14.03.2020, 7:07, Разное

Российская актриса Мария Шукшина поделилась с подписчиками в Instagram притчей о чуме. Поучительная история актуальна во все времена, но особенно необходима людям во время эпидемии.

Притча рассказывает о встрече странствующего монаха с чумой, которая шла в его город, чтобы забрать тысячу жизней. Через некоторое время он повстречал её снова и обвинил во лжи, так как она унесла жизни пяти тысяч людей. «Нет, — ответила чума, — я сдержала свое слово, забрав только одну тысячу жизней. Остальные умерли от страха».

Актриса призвала людей не поддаваться панике, думать самостоятельно и отключить телевизор. Подписчики во многом согласились с любимой актрисой. Хотя некоторые считают, что вредна и недооценка возникшей угрозы. «Страх и паника страшнее любой чумы», — информирует одна из поклонниц Шукшиной. Но с другой стороны, люди уверены, что знать реальную ситуацию чрезвычайно важно. Кроме того, необходимы сведения о мерах защиты от вируса, в этом случае полученные знания помогут спасти не только себя, но и своих близких. К любой информации следует подходить избирательно, а другими словами — «включать мозг».