Мнение: Коронавирус. Заметки на злобу дня – 4

14.03.2020, 6:48, Разное

Коронавирус. Заметки на злобу дня – 4.

Об эпидситуации на 12-03-2020

С деталями эпидситуации все желающие могут ознакомится здесь:

https://www.worldometers.info/coronavirus/#ref-22

Информация на этом сайте представлена в очень удобном виде и постоянно обновляется.

Наблюдая за динамикой основных эпидемиологических показателей вы можете «держать руку на пульсе» эпидемии. Алгоритм прост – выявлять «точки роста» эпидемии и скорости прироста новых случаев в этих точках роста.

Если коротко, сейчас ситуация следующая:

В Китае эпидемия почти закончилась. Скоро, когда точно сказать трудно, новых «местных» случаев уже не будет. Их основной заботой становится недопущение завоза инфекции из других стран.

Вполне реально ожидать, что к маю эпидемия в Китае закончится официально (это может быть объявлено через 2 недели после регистрации последнего случая).

В Южной Корее эпидемия идет на спад.

В Европе пик эпидемии впереди. Об Италии все уже более чем наслышаны. В ближайшую неделю-две Италию будут «догонять» Франция, Германия, Испания. Могут появится и новые точки роста.

В США пик эпидемии впереди. Штаты стали изолироваться «по-серьезному». Этот даст эффект. Как скоро, сказать трудно. Ближайшие пару недель покажут. В Канаде бурного роста пока нет, но он возможен.

Иран остаётся самой горячей точкой на Ближнем Востоке. Пару дней назад казалось, что там начался спад, но затем количество новых случаев снова стало расти. Его роль, как источника инфекции для других стран, уменьшилась, но «мавр уже сделал своё дело». В богатых странах Залива количество случаев растёт довольно быстро. Данных для оценки ситуации в Ираке и Сирии почти нет. А в то, что в Турции только один случай, верится с трудом.

Едва ли не главный вопрос сейчас – затормозит ли эпидемию приход тепла? В странах Африке и Индии подозрительно мало случаев. Это может быть следствием плохой диагностики. Но может быть и индикатором того, что в жарком климате распространение вируса идет медленнее.

В России всё более-менее благополучно. Пока система сдерживания эпидемии работает. Кстати, для многочисленных комментаторов, приводящих те или иные «случаи из жизни» о «провалах» противоэпидемических мер. Друзья, только очень наивный человек может считать, что эти заслоны могут быть 100% эффективными. Их задача другая – удерживать ситуацию на уровне, когда она контролируема. Все случаи заражения предотвратить невозможно. Но если каждый инфицированный, в среднем, заразит менее 1 человека (Ro < 1) эпидемия затихнет сама по себе.

Итак, эпидемия теперь полыхает в Европе. Время покажет, насколько эффективны «самые лучшие системы здравоохранения мира» по сравнению с китайской. Впрочем ответ уже вырисовывается.

Об антителах против SARS-CoV-2

Удивительно, но в потоке научных публикаций по COVID-19 и SARS-CoV-2, а он растёт лавинообразно, пока нет почти ничего об антителах против вируса. Мне пока удалось найти только одну работу на эту тему (doi: 10.1002/jmv.25727). В ней описана диагностическая система для определения антител (как IgG, так и IgМ) против гликопротеина S. Этот диагностикум прост в использовании, из разряда тех, что можно использовать в амбулаторных условиях. Диагностические чувствительность и специфичность этой тест-системы определены с использованием в качестве эталона ОТ-ПЦР и они равны 89% и 91%, соответственно. Из публикации ясно, что аналогичные тест-системы разрабатывают (скорее всего, они уже сделаны) во многих фирмах и институтах Китая. Но всё это технические вопросы и не очень сложные. Смысловой же информации пока нет, несмотря на огромное количество собранных биоматериалов. А такая информация крайне важна для понимания того, как и когда формируется иммунитет против SARS-CoV-2 и какое диагностическое и прогностическое значение имеют антитела против различных антигенов вируса.

Предположим, что антитела в вирусному белку Х появляются во время пика размножения вируса в организме, затем убывают, и исчезают когда вируса в организме уже нет. С прагматической точки зрения такие антитела это полезный диагностический маркер заболевания, но к иммунитету, остающемуся после выздоровления они отношения не имеют. Предположим, что антитела к вирусному белку Y появляются по мере выздоровления и присутствуют в течение длительного времени после выздоровления.

Здесь может быть два варианта: первый, самый хороший – эти антитела «защитные» т.е. их присутствие указывает, что носитель таких антител невосприимчив к данному вирусу; второй – эти антитела не являются защитными, но они свидетельствуют о том, что в прошлом их носитель перенёс инфекцию данным вирусом (с клиникой или без неё).

Всё это только предстоит выяснить. После этого появится возможность получить ответ на очень важный вопрос – какова частота бессимптомных случаев SARS-CoV-2 инфекции. Это можно определить исследовав жителей Уханя, не покидавших город во время эпидемии и остававшихся здоровыми, на предмет наличия у них антител против SARS-CoV-2, причём, того типа антител, которые являются индикатором завершённой инфекции.

Об экспериментах по созданию «рукотворных» коронавирусов

(см. https://colonelcassad.livejournal.com/5705784.html )

В этой статье речь идёт об искусственно созданном гибриде коронавируса летучей мыши SHC014 и коронавируса SARS (последний сейчас называется SARS-CoV-1) и о потенциальной опасности такого рода экспериментов.

В коментарии факты, описанные в статье, интерпретируются в контексте нынешней коронавирусной эпидемии, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Дескать, ещё в 2015г. и даже в 2013г., делали гибридные коронавирусы, способные инфицировать человека. Вот и доигрались… Это, конечно, не дословно, но посыл, на мой взгляд такой. У меня другая точка зрения. Справедливости ради нужно отметить, что статья 2013 года никакого отношения к гибридным вирусам не имеет. Но к сути спора это прямого отношения не имеет. Важно другое – факт существования в 2015г «рукотворного» гибрида между коронавирусами летучей мыши (SHC014) и человека (SARS-CoV-1) не имеет никакого значения для спора об искусственности или природности происхождения SARS-CoV-2. Это имело бы значение, если бы прослеживалась четкая «родословная» связь между гибридным вирусом 2015г и SARS-CoV-2. Но её абсолютно точно нет. А то что в 2015 году умели «делать» гибридные вирусы к «делу» никак не пришьёшь. Велика новость – эти технологии известны с 1990х годов. Я мог бы привести много примеров. Упомяну лишь один – еще в начале 1990гг были сделаны гибриды ВИЧ (HIV) и его обезьяньих аналогов (их называют SIV). Эти гибридные вирусы (SHIV) способны вызывать СПИД у обезьян. С этой целью SHIV использовались и продолжают использоваться в экспериментах по испытанию вакцин против ВИЧ на обезьянах.

Совершенно другой вопрос, насколько в принципе оправданно создание потенциально опасных гибридных вирусов. Здесь в противоречие входят риски и научная целесообразность. Французский вирусолог Вайн-Хобсон, упомянутый в статье, одна из наиболее ярких фигур среди сторонников запрета на такие эксперименты (кстати, именно Вайн-Хобсон был первым, кто расшифровал полный геном ВИЧ). Есть яркие фигуры и среди оппонентов этой точки зрения. Как бы там ни было, но в отношении респираторных вирусов (грипп, SARS, MERS) эксперименты такого рода теперь запрещены. Насколько действенны запреты вообще, это другая история.

Несколько слов по поводу гипотез об искусственном происхождении SARS-CoV-2, не вдаваясь в научные детали. Много ли ещё осталось сторонников гипотезы о том, что SARS-CoV-2 это «этническое оружие» сконструированное против азиатов? Об этническом оружии забыли. Теперь об искусственности происхождения. Предположим, в военных лабораториях разрабатывается оружие на основе вируса. Но там же не идиоты работают. Можно представить такого рода разработки без параллельного создания средств защиты? Теперь предположим, что SARS-CoV-2 сделан в США? И где вакцина и «противоядие», которое должны были не допустить распространения эпидемии в США?

Гипотеза с фактами явно не стыкуется. Сделаем другое предположение – SARS-CoV-2 создан китайцами. А где их вакцина или «противоядие». Нельзя же всерьёз предположить, что вакцина есть и именно с её помощью в Китае остановили эпидемию? В это кто-то может поверить? И тут не стыкуется. Но остаётся ещё вариант – с этим вирусом работали в специальном институте в Ухане и он «вырвался» непреднамеренно. Если это гибридный «рукотворный» вирус, то должна быть видна логика его создания. В таких случаях всегда достаточно очевидно с какой целью в гибрид включены различные составные части. А в случае генома SARS-CoV-2 ничего указывающего на «рукодельность конструкции» не видно. Ну кто-то скажет – это вам не видно, но может она есть, но очень хитро запрятана? Но такая логика не видна не только мне. Среди ведущих молекулярных вирусологов нет ни одного, кто бы её увидел. Остается ещё вариант, что SARS-CoV-2 был одним из изолятов от летучих мышей или какого-нибудь другого вида, которые выделили в этом институте. Где-то в ноябре 2019г произошло ЧП и этот вирус вырвался «на свободу». К несчастью он оказался очень заразным и довольно болезнетворным для людей. Такой вариант теоретически исключить нельзя. Но, учитывая современные средства биозащиты (а этот институт оборудован по самому высокому стандарту биозащиты), это очень трудно представить. А вот то, как коронавирус может перескочить с животных на человека в условиях Уханьского рынка, представить очень легко.

(с) Проф_АФВ

Авторская декларация

1. Я частное лицо, выражаю только своё мнение.

2. Мое мнение это не истина в последней инстанции.

3. Я не ангажирован (у меня нет бизнес и других «шкурных» интересов), пользуюсь лишь надёжными научными источниками информации и оцениваю эту информацию критически.

4. Я выражаю мнение только относительно медицинских аспектов эпидемии и только смыслов, а не конкретных лиц, высказывающихся на эту тему.

5. Мои прогнозы, это лишь моя оценка наиболее вероятного развития того или иного аспекта эпидемии, в тот момент, когда прогноз делается.