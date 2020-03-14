Россия призвала США к совместной борьбе с пандемией

14.03.2020, 6:30, Новости дня

Посольство РФ в связи с очередными обвинениями в адрес Москвы во вмешательстве во внутренние дела США призвало американских политиков вместе бороться с пандемией коронавируса, а не обострять двусторонние отношения.

«Ряд вашингтонских политиков не останавливается ни перед чем для обострения российско-американских межгосударственных отношений. Своими нападками на Россию и наш народ они преследуют лишь свои узкокорыстные интересы в условиях очередной предвыборной кампании. Считаем неприемлемыми их попытки вовлечь в очередную аферу государства Евросоюза. Попытка заработать политические очки на русофобии и приписывании нам разжигания межрасовой розни вдвойне цинична», – приводит текст заявления дипмиссии ТАСС.

В посольстве уверены, что «провокация призвана прикрыть скандал, вызванный вскрывшейся на днях безосновательностью антироссийских утверждений руководителя Центра глобального взаимодействия Лии Гэбриэл». «Повесить» на Россию вину за мифические «миллионы» фейковых сообщений в соцсетях не удалось», – указали в дипмиссии.

«Призываем американских политиков проявить здравый смысл и объединить усилия в борьбе с общей бедой – пандемией коронавируса, – подчеркнули российские дипломаты. – Сеять рознь, панику и ксенофобию – помогать распространению болезни».

Накануне лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и четыре сенатора-однопартийца призвали власти Евросоюза ввести санкции против российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого в Вашингтоне обвиняют во вмешательстве во внутриамериканские процессы.

По версии американских законодателей, возглавляемая Пригожиным компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» якобы имеет отношение к вмешательству в ход американских президентских выборов 2016 года, а «связанные с ним фирмы продолжают активно заниматься распространением пагубного влияния».

На прошлой неделе США запросили у Пригожина несуществующие документы о «вмешательстве» в выборы. В начале марта 2019 года компания Пригожина потребовала от США обосновать обвинения в приписываемом «вмешательстве» в американские выборы.

Напомним, в четверг ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.